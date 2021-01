Esprais nasals anticovid i mascaretes biodegradables que maten el virus en menys d'un minut

Així s'ha posat de manifest durant una taula rodona en línia celebrada per la Universitat Catòlica de València

Investigadors de la Universitat Catòlica de València (UCV) han desenvolupat esprais nasals anticovid i mascaretes biodegradables que maten al virus en menys d'un minut.Així s'ha posat de manifest durant una taula rodona en línia celebrada per la UCV amb experts sobre l'actual situació de la pandèmia com l'investigador principal del Grup de Biomaterials i Bioenginyeria de la UCV, Ángel Serrano; i el responsable del Laboratori de Bioquímica Estructural de la UCV, José Gallego.A l'acte han participat també el rector de la UCV, José Manuel Pagán, i el degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UCV, Carlos Barrios, segons un comunicat de la institució acadèmica.Serrano, que ha estudiat l'efecte de la temperatura i de la contaminació mediambiental en la capacitat de transmissió de la Covid-19, ha explicat el projecte que va portar al seu grup a crear filtres per a mascaretes «capaces d'inactivar el SARS CoV-2 i bacteris multiresistents en menys d'un minut».«Han col·laborat amb nosaltres investigadors de Noruega i el Japó per aconseguir aquest objectiu», ha indicat per afegir que s'han interessat diverses empreses per comercialitzar mascaretes que incorporin aquesta tecnologia, una d'elles nord-americana.En aquests moments desenvolupen, al costat d'altres investigadors de la UCV, filtres i mascaretes anticovid i antimicrobianes per impressió 3D que, a més, siguin biodegradables, davant el problema ecològic que suposa la utilització de milers de milions de mascaretes a tot el món.Així mateix, estan desenvolupant, amb la col·laboració de la Universitat de Louisiana (Estats Units) i amb la companyia farmacèutica suïssa Pa Therapeutics, esprais nasals anticovid mitjançant nanomaterials de carboni i clorur de benzalconi.