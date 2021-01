Espanya registra 38.118 nous positius per covid-19 i 513 defuncions més

Campanya de vacunació

La comunitat autònoma amb més diagnosticats el dia previ és Madrid amb 4.159. A Castella i Lleó n'hi ha hagut 2.016 i a Catalunya 1.694. Per darrere, el País Basc amb 997, Andalusia amb 981, Galícia amb 854 o el País Valencià amb 700.Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 58.319 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat espanyol, 513 més que dijous. Segons l'informe del Ministeri, 1.855 s'han produït en els darrers 7 dies. D'aquestes, 491 s'han produït al País Valencià, 284 a Andalusia, 139 a Galícia, 134 a Múrcia, 125 a Castella i Lleó i 123 a Extremadura. A Catalunya n'hi ha hagut 77 i a Madrid 69.Des de l'inici de la pandèmia 250.628 persones de l'estat espanyol han hagut de ser hospitalitzades per covid-19, de les quals 21.570 han anat a l'UCI. Els últims 7 dies hi ha hagut 7.928 hospitalitzats, 611 dels quals a Unitats de Cures Intensives. La xifra més alta d'hospitalitzacions des de l'inici de l'episodi la té Madrid amb 57.413 i 4.019 a l'UCI. L'última setmana han ingressat a Madrid 323 persones, 15 a l'UCI. Catalunya comptabilitza des de l'inici de la pandèmia 34.847 hospitalitzats (2.801 a l'UCI) i 346 en els darrers 7 dies (28 a l'UCI).Pel que fa a la situació de la capacitat assistencial i l'activitat de la covid-19 als hospitals, en aquests moments hi ha 30.804 pacients hospitalitzats per covid-19 que ocupen el 24% del total de llits hospitalaris de l'Estat. A Catalunya hi ha 5.183 persones hospitalitzades per covid-19, el 20,41% de llits. També hi ha 4.723 ingressos en UCI a l'Estat, un 43,95% dels llits de cures intensives totals que hi ha a Espanya. A Catalunya n'hi ha 813, el 51,33% del total. Això vol dir que més de la meitat dels llits d'UCI del Principat estan ocupats ara com ara per malalts de covid-19.En les darreres 24 hores hi ha hagut 3.413 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 3.300 han estat donades d'alta. D'aquestes hospitalitzacions, a Andalusia n'hi ha hagut 611, al País Valencià 573 i a Madrid 531. A Catalunya n'hi ha hagut 457.D'altra banda, de les 1.769.055 dosis de la vacuna que el govern ha entregat a les comunitats autònomes fins a aquest 29 de gener (1.733.355 de Pfizer / BioNtech i 35.700 de Moderna) se n'han administrat fins ara 1.474.189 (1.446.635 i 27.554 respectivament), que representen un 83,3% del total.En el cas de Catalunya de les 286.050 dosis rebudes (280.250 de Pfizer i 5.800 de Moderna), fins ara se n'han subministrat 222.572, el 77,8% del total. La comunitat que més dosis ha rebut ha estat Andalusia (330.980) i fins ara n'ha administrat el 85,5% (282.995). L'Aragó és la Comunitat que ha subministrat més vacunes, el 95,5% de les que ha rebut (53.937 de 56.505). La que ha vaccinat menys població a dia d'avui és el País Basc amb 53.839 dosis de les 76.100 que ha rebut, el 70,7% del total.