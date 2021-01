Els experts recomanen paracetamol o ibuprofèn per a tractar símptomes catarrals associats a la covid

Cal evitar la falsa sensació de símptomes lleus en pacients asimptomàtics per evitar contagis

Els símptomes lleus catarrals associats al coronavirus com mucositat, mal de coll, mal de cap, malestar general, febrícula o sensació de distèrmia, miàlgies, pèrdua d'olfacte i gust poden ser tractats amb paracetamol o ibuprofèn per la febre, antitussígens per la tos, rehidratació oral i descongestius.Així ho assegura el doctor José Luis Lasaga, cap del servei d'urgències de Quirónsalud Alacant, qui insta a no deixar-se endur per la falsa sensació de símptomes lleus en pacients asimptomàtics per evitar contagis, segons un comunicat del grup hospitalari.Lasaga aconsella acudir urgències o posar-se en contacte de manera telemàtica amb el centre hospitalari quan la febre se situï per sobre de 37,7 graus, se senti obnubilació o mareig, sensació de falta d'aire o feblesa extrema, així com el dolor toràcic que incrementa amb la respiració profunda.«Hem d'acudir sols als serveis d'urgències en la mesura que sigui possible, perquè el control d'aforaments i el control de transmissibilitat són molt importants en aquests moments de la pandèmia», recomana.La doctora Mayte Resta, cap del servei d'urgències de Quironsalud València, adverteix que «encara que els pacients asimptomàtics o amb símptomes lleus puguin tenir una càrrega viral menor, que no sempre és així, no deixen de ser contagiosos per al seu entorn» i insta a extremar les precaucions.Segons afirma, «la simptomatologia que presenta un pacient pot variar segons el temps d'evolució i condicionants intrínsecs al virus i al pacient».Adverteix que els símptomes que apareixen «no es relacionen directament amb la càrrega viral i la capacitat de transmissibilitat del virus, molt més alta en fases inicials del contagi independentment dels símptomes desenvolupats».Segons els especialistes de Quirónsalud es pot realitzar una prova PCR al cap de 10 dies d'aïllament, tenint en compte que, durant aquests 10 dies, no es presentin símptomes en els últims tres.Fins i tot sent positiva la prova de control al cap de 10 dies, en funció dels resultats obtinguts, pot descartar-se transmissibilitat, és a dir, pot no ser contagiós.«És important que aquest resultat sigui interpretat sempre per un metge en el context clínic del pacient abans d'excloure la possibilitat del contagi a les persones de l'entorn», incideix la doctora.Un pacient confirmat amb prova diagnòstica -PCR o antígens positiu- ha d'aïllar-se fins a completar l'estudi del seu cas.El doctor Lasaga aconsella rentar-se les mans sovint, utilitzar de mocadors d'un sol ús, disposar d'habitació individual i evitar sortir de l'habitació tot el possible i en cas de sortir de l'habitació utilitzar mascareta, preferiblement FPP2.Així mateix, suggereix fer activitats entretingudes durant l'aïllament i disposar de telèfon i carregador, per comunicar-se amb la resta dels convivents.Pel que fa a la higiene general de la casa, la doctora Resta adverteix de la importància d'utilitzar un bany només per al pacient, la rentada freqüent de la roba, la roba de llit i les tovalloles que utilitza, així com rentar la roba o la vaixella a 60 graus o la desinfecció prèvia amb lleixiu.En el cas que tot el nucli familiar es trobi contagiat no farà falta l'aïllament dels seus membres i podran compartir les zones comunes de la casa.Els pacients amb malalties cròniques han de tenir més compte amb la covid-19, igual que amb altres malalties infeccioses, assenyalen els experts.