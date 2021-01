El contracte amb Astrazeneca només inclou fer «tot el possible» per entregar les primeres vacunes

Accés a les plantes britàniques

Negociacions en curs

En la disputa de l'última setmana, la Comissió Europea insistia que la clàusula del màxim esforç només aplicava al desenvolupament de la vacuna i no a la producció. Però el contracte especifica que sí que aplica per a la fabricació i entrega de les vacunes del primer trimestre del 2021.La clàusula del «màxim esforç» significa que Astrazeneca ha de complir amb el «grau d'esforç» d'una empresa de mida similar per «desenvolupar i produir» tenint en compte «la necessitat urgent d'una vacuna per acabar la pandèmia global», afirma el contracte.D'altra banda, AstraZeneca s'ha mostrat reticent fins ara a enviar a la UE les vacunes produïdes en les fàbriques britàniques. «Tan bon punt hi hagi un nombre suficient de vacunacions al Regne Unit, podrem utilitzar el centre de producció per ajudar a Europa també», deia dimecres el conseller delegat de l'empresa en una entrevista a diversos mitjans europeus.En canvi, tal com defensava la Comissió Europea, el contracte preveu que la UE es pugui abastir amb les vacunes produïdes al Regne Unit. En concret, el contracte menciona dues plantes al Regne Unit per a la producció de les substàncies que componen la vacuna i una tercera per a la fabricació del producte final. També hi ha les fàbriques a Bèlgica, Itàlia, Alemanya i Israel. Un dels principals arguments d'AstraZeneca per justificar que fins al març només s'entreguin el 25% de les dosis promeses són els problemes de «rendiment» de la planta belga.«Les plantes del Regne Unit no són opcionals, formen part de la xarxa per subministrar dosis», defensen fonts comunitàries. A més, aquestes fonts asseguren que el document demostra que l'acord d'AstraZeneca amb el Regne Unit no pot estar per sobre del contracte amb la UE.«AstraZeneca garanteix que no té cap obligació, contractual o de cap mena, envers un tercer respecte les dosis europees inicials o que entri en conflicte o sigui incompatible (...) amb els termes d'aquest Acord o que impedeixi el compliment complet de les seves obligacions derivades d'aquest Acord», diu la clàusula que la Comissió Europea fa servir per defensar que els britànics no tenen prioritat.Des de Brussel·les insisteixen que ara mateix no pensen en una possible disputa als tribunals pels desacords contractuals i que estan centrats a aconseguir les vacunes «tan aviat com es pugui». La CE continua en contacte amb AstraZeneca per negociar una solució satisfactòria per a totes dues parts, si bé fins ara les reunions amb la companyia han estat fallides.De totes maneres, fonts comunitàries asseguren que tindrien «molts arguments» davant d'un jutge per justificar que la farmacèutica no ha fet tot el possible per entregar les dosis pactades. «Posaríem d'exemple com han actuat altres companyies en situacions similars», apunten. Pfizer també va retallar temporalment les dosis a la UE, però per reforçar la seva capacitat de producció i poder complir amb els compromisos del primer trimestre de l'any.El contracte publicat és una versió censurada, sobretot les parts relatives als costos i preus de la vacuna. Des de Brussel·les asseguren que el 95% de les parts taxades són les sol·licitades per la companyia.L'acord estipula que la CE es comprometia a pagar 336 milions d'euros per avançat, dues terceres parts en el moment de firmar el contracte i l'altra més endavant. Les condicions per obtenir la resta estan censurades en la versió publicada.