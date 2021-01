El BBVA guanya un 62,9% menys i tanca 2020 amb uns beneficis de 1.305 MEUR

Actualitzada 29/01/2021 a les 09:10

Més clients i més digitals

El grup BBVA ha tancat l'any 2020 amb uns beneficis de 1.305 milions d'euros, un 62,9% menys que l'any anterior, en un exercici que l'entitat considera que ha anat «de menys a més» i en el que durant l'últim trimestre ha guanyat 1.320 milions, el seu millor resultat trimestral en dos anys. Aquest 2020, el BBVA ha tancat la venda de la seva filial als Estats Units, operació que li permetrà aportar 8.500 milions d'euros als comptes, i reprendre la política de dividends del 35%-40% en l'exercici 2021. De fet, el BBVA té la intenció de recomprar prop del 10% de les seves accions quan es formalitzi del tot la venda de la filial americana. A càrrec del 2020, pagarà 5,9 cèntims per acció.Durant l'últim exercici, l'entitat va obtenir un marge d'interessos de 16.801 MEUR, un 7,3% menys respecte a l'exercici anterior. Bona part de la caiguda registrada durant l'any es deu a la davallada d'ingressos derivada de les comissions. El 2020, el BBVA va obtenir 4.616 MEUR per aquest concepte, un 8,3% menys en comparació a 2019.Pel que fa a les despeses d'explotació, el banc va aconseguir rebaixar-los un 9,6% en termes interanuals, fins als 10.755 MEUR. El comportament de les despeses d'explotació, juntament amb una evolució positiva dels ingressos de caràcter recurrent, van situar la ràtio d'eficiència –relació entre els ingressos obtinguts i els costos- en un 46,2%.En termes de solvència, la ràtio de capital CET1 'fully-loaded' a 31 de desembre de 2020 es va situar en l'11,73%, dues dècimes més respecte a finals del tercer trimestre. L'objectiu del BBVA, segons ha indicat aquest divendres, és mantenir-lo entre un 11,5% i un 12%. Per altra banda, la ràtio de morositat va tancar l'exercici al 4%, mentre que la ràtio de cobertura va quedar fixada en un 81%.Finalment, la xifra bruta de préstecs i bestretes als clients es va situar en 378.139 MEUR, un 3,5% més respecte a finals de 2019. Quant als recursos a clients, aquests van créixer un 11,9% en termes interanuals, fins als 512.097 MEUR.El grup BBVA va captar 7,3 milions de clients nous durant l'any 2020, dels quals 2,4 milions són clients digitals nous. L'any 2020, l'entitat va captar un 56% més de clients digitals respecte a 2019. Al tancament de l'exercici, el grup sumava 37 milions de clients digitals.Pel que fa a les àrees de negoci, Mèxic continua sent el mercat principal pel BBVA, amb un resultat atribuït de 1.759 MEUR (un 45% sobre el total del grup). L'Estat se situa com a segon mercat, amb 606 MEUR (15%), i a continuació apareixen Turquia (amb 563 MEUR i un pes del 14%), l'Amèrica del Sud (amb 446 MEUR i un 11%) i els Estats Units (amb 429 MEUR i un 11%). La resta del negoci es troba a Eurasia, on el resultat atribuït va ser de 137 MEUR (representa un 4% sobre el total de l'entitat).Pel president del BBVA, Carlos Torres, 2020 ha estat un any «de resultats excel·lents» en un escenari «especialment complex». No obstant això, destaca que la venda de la filial als Estats Units permetrà a l'entitat mantenir «una posició de fortalesa inigualable al sector» i que, alhora, «permetrà incrementar la remuneració als accionistes».