Darias diu que la reducció de vacunes de Pfizer ha estat «puntual» i es compensarà

Vigilància de la variant britànica

«Efecte protector» a les residències

Darias ha reiterat que manté que almenys el 70% de la població estarà vacunada a l'estiu i ha confiat que «pròximament» es podrà començar a administrar la vacuna d'Astrazeneca. La ministra ha mostrat «tot el suport» a la Comissió Europea en la negociació amb la farmacèutica pels retards anunciats.En relació amb la vacuna de Moderna, Darias ha reiterat que diumenge n'arribaran 52.000 dosis que es repartiran entre les autonomies dilluns.Pel que fa a la variant britànica del coronavirus, Darias ha dit que hi ha 350 casos confirmats a l'Estat espanyol i se sospita que entre el 5 i el 10% del total de casos són d'aquesta variant. La ministra de Sanitat ha explicat que s'establirà una «xarxa de laboratoris», almenys un per comunitat autònoma, que seqüenciarà el virus per determinar la incidència de les variants.Darias també ha afirmat que s'ha registrat una reducció de casos notificats de persones més grans de 65 anys institucionalitzades. «Les dades suggereixen que les vacunes estan començant a tenir un efecte protector en les persones grans» la qual cosa és «esperançadora», ha dit.