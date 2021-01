Amb 100,8 milions de casos, les xifres de contagis diaris al món segueixen a la baixa

Els morts en la pandèmia s'eleven a 2,17 milions, 16.000 en les últimes 24 hores

Actualitzada 29/01/2021 a les 19:37

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha notificat avui 564.000 nous casos de covid-19 al món, que eleven el total global a 100,8 milions, encara que es manté la tendència a la baixa en contagis diaris ja iniciada fa més de dues setmanes.Els morts en la pandèmia s'eleven a 2,17 milions, 16.000 en les últimes 24 hores, encara que per primera vegada des de finals de desembre la xifra d'aquest divendres (dia en què sol donar-se el repunt setmanal de morts) és inferior a la del divendres anterior.Amèrica, amb 44 milions de casos, i Europa, amb 33 milions, continuen sent les regions més afectades pel coronavirus, però ambdues mostren una reducció en contagis diaris des de fa més de 15 dies, la qual cosa no es tradueix encara en la corba de defuncions per jornada, encara en nivells molt alts.Les mateixes gràfiques a la baixa s'adverteixen als països amb més casos absoluts, començant pels Estats Units (25 milions de casos), l'Índia (10 milions), el Brasil (gairebé 9 milions) i Rússia (3,7 milions).El Regne Unit, també amb 3,7 milions de casos, ja està en nivells de contagis diaris similars als que tenia abans de descobrir-se la variant britànica més contagiosa del coronavirus, mentre que a França, amb 3 milions de positius, la corba es manté estable.També mostra descensos la corba de casos diaris d'Espanya, amb un acumulat de 2,6 milions de contagis, però la d'Itàlia, amb 2,5 milions, és més estable, després d'haver aconseguit el pic d'infeccions al novembre.Els pacients recuperats al món ascendeixen a 74 milions, i dels 26 milions de casos actius un 0,4 per cent (109.000) es troben en estat greu o crític.Les dades de les xarxes sanitàries nacionals indiquen que ja s'han administrat al món 86 milions de dosis de vacunes anticovid: 26 milions als EUA, 22 milions a la Xina, 11 milions a la Unió Europea i gairebé 8 al Regne Unit.