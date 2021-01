Una de cada tres empreses desconeix que existeixen opcions de finançament alternatives als bancs

La falta de coneixement i una forta competència bancària són les principals barreres pel sector

Actualitzada 28/01/2021 a les 18:58

Una de cada tres empreses de l'Estat desconeix que existeixen opcions de finançament alternatives als bancs. Per altra banda, només un 40% de les companyies afirma haver recorregut a altres canals menys habituals per obtenir recursos. Segons el 'Barómetre Empresarial Fintech i Finançament Alternatiu', presentat aquest dijous per l'Institut d'Estudis Financers (IEF), la falta de coneixement i una forta competència bancària són les principals barreres pel sector que ofereix alternatives al finançament tradicional. L'estudi també apunta que les noves opcions de finançament i el 'fintech' no podran suplir la caiguda bancària provocada per la crisi i afegeix que la majoria dels bancs enduriran les condicions del crèdit aquest 2021.