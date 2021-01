Un 72,5% dels ciutadans estan disposats a vacunar-se immediatament contra la covid

Actualitzada 28/01/2021 a les 12:45

Un 72,5% dels ciutadans estan disposats a vacunar-se immediatament contra el coronavirus, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) del gener. El percentatge de persones disposades a vacunar-se segueix augmentant, ja que al desembre només el 40,5% d'enquestats afirmaven rotundament que se la posarien. En la mateixa línia, disminueix el percentatge de ciutadans que diuen que no es vacunarien de forma immediata i se situa en el 16,5%. Fa un mes era del 28%. Els principals arguments de les persones que no es vacunarien són la por a efectes secundaris, perquè no es fien de les vacunes o perquè prefereixen esperar a veure com funcionen. Un 4,5% dels enquestats dubta sobre si posar-se-la.