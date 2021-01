Les claus per reconèixer una mascareta FFP2 falsificada

En primer lloc cal mirar l'embalatge, aquest ha de dur imprès un certificat amb la normativa europea

Actualitzada 28/01/2021 a les 20:13

El nom, la marca registrada o la identificació del fabricant.

El número d'identificació del producte.

El tipus de mascareta que és (FFP1, FFP2, FFP3).

Al costat de la tipologia de mascareta, han de dur indicacions del seu ús (reutilitzable o no reutilitzable).

La referència a la normativa europea: UNE-EN 149:2001+A1:2010 o EN149:2001+AI:2009.

Símbol CE amb el número de l'Organisme encarregat d'avalar la seva certificació.

0465, 0099, 0333, 2754, 0511, 0302, 0082, 0161, 2779, 0334, 2790, 1524, 2797, 0445, 2004, 2834, 0493, 1437, 0159, 0624, 0530, 2890, 2766, 0497, 0075, 0158, 0340, 0299, 0418, 0556, 0196, 0098, 2008, 1401, 0363, 1883, 2865, 2475, 0477, 2789, 0200, 2233, 0555, 1322, 0164,

1523, 2849, 0160, 0073, 0078, 1023, 1493, 1475, 2575, 0865, 0376, 0426, 0072, 0121, 2756, 1809, 2534, 2198, 0162, 0370, 1556, 1080, 2474, 2841, 0068, 1247, 0193, 1463, 1974, 0498, 0474, 0402, 0404, 2688, 0598 (ex-0403), 1439, 1435, 1015, 1246, 0516, 0396, 1726, 1021, 1783, 0560, 0408, 1008, 0197, 0336 (ex-1750), 0123, 2821, 1771, 2163, 2369, 1296, 1019, 2594, 2452, 1024, 2777, 0534 i 2762.

