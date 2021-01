La CE descarta per ara sancions contra AstraZeneca per les vacunes

«L'interès és que tot es regeixi per criteris exclusivament científics i no entrem en polítiques de represàlies», ha apuntat Fonseca, que ha subratllat que l'obligació és resoldre el problema amb AstraZeneca per poder garantir el ritme de vacunació. Tampoc no es plantegen una ruptura contractual amb la farmacèutica.A la vigília que l'Agència Europea del Medicament es pronunciï sobre la vacuna d'AstraZeneca contra la covid-19, Fonseca ha dit que espera que la farmacèutica «compleixi els seus compromisos» i entregui el nombre de vacunes reservades. Tot i les demores, la CE manté el seu objectiu de vacunar el 70% de la població a l'estiu.