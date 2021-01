Actualitzada 28/01/2021 a les 12:10

Els ciutadans creuen que a Espanya hi ha més corrupció que a la mitjana europea. Això és el que es desprèn de l'informe anual de Transparència Internacional que analitza la percepció ciutadana del grau de corrupció en 180 estats. Espanya manté la mateixa puntuació respecte a l'any anterior, però cau de la posició 30 a la 32. En un índex en què els 100 punts representen que els ciutadans no perceben gens de corrupció, la puntuació d'Espanya és de 62, mentre que la mitjana europea se situa quatre punts per sobre. El continent europeu és on els ciutadans perceben menys corrupció, segons apunta l'informe.