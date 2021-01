Els casos globals de covid-19 superen la barrera dels cent milions

Les morts en més d'un any de pandèmia s'eleven a 2,15 milions, 12.800 d'elles notificades en les últimes 24 hores

Actualitzada 28/01/2021 a les 18:32

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha confirmat avui que els casos notificats a aquesta agència al món s'eleven ja a cent milions, després de registrar 468.000 en les últimes 24 hores.Altres institucions de referència, com la Universitat Johns Hopkins, havien anunciat en dies anteriors que s'havia superat aquesta xifra.Les morts en més d'un any de pandèmia s'eleven a 2,15 milions, 12.800 d'elles notificades en les últimes 24 hores per l'OMS.La taxa global de nous casos diaris mostra una corba en descens després d'haver arribat als seus nivells màxims cap al 10 de gener, però no es registra la mateixa tendència en morts diàries, amb una gràfica encara ascendent en l'última setmana.Amèrica es manté com la regió més afectada pel coronavirus, amb 44 milions de casos confirmats i un milió de morts, seguida d'Europa (33 milions de contagis i 722.000 morts).Tots dos continents mostren una tendència a la baixa en casos diaris des de fa dues setmanes, la qual cosa no es tradueix en les taxes de morts, encara a l'alça en el continent americà i estables a l'europeu.Els descensos en casos diaris es registren en tots els països més afectats en números absoluts: els EUA (25 milions), l'Índia (10 milions), el Brasil (8,9 milions), Rússia (3,7 milions), el Regne Unit (3,6 milions) i França (3 milions).Espanya, en setè lloc amb 2,6 milions de casos, també ha reduït lleugerament els seus contagis diaris, però queda per veure si es consolida el descens, ja que va patir pics rècord de gairebé 40.000 nous positius per dia fa menys d'una setmana.Les taxes diàries de defuncions encara no mostren un descens clar als països amb xifres de mortalitat més altes: els EUA (421.000 morts), el Brasil (218.000), l'Índia (153.000), Mèxic (152.000) o el Regne Unit, que aquesta setmana va sobrepassar els 100.000 morts.Els pacients recuperats al planeta ascendeixen a 73 milions, i dels 26 milions de casos actius es manté estable des de fa mesos el baix percentatge de pacients en estat greu o crític (0,4%, o 110.000 persones).Les xarxes sanitàries nacionals també mostren que les dosis administrades a tot el món de vacunes contra la covid-19 superen ja els 80 milions.Això suposa més de l'1 per cent de la població mundial però encara queda lluny del 20 per cent que l'OMS s'ha proposat aconseguir abans de finals de 2021, o del 70 per cent que els experts consideren necessari per aconseguir la immunitat de grup.