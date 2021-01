El CIS torna a situar el PSOE 10 punts per davant del PP en intenció de vot al Congrés

Actualitzada 28/01/2021 a les 12:00

El baròmetre de gener del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) torna a atorgar al PSOE el lideratge de la intenció de vot amb un 30,7% i manté als socialistes 10,2 punts per davant del PP. El partit liderat per Pedro Sánchez creix 1,2 punts respecte al desembre en línia amb la formació de Pablo Casado que també augmenta amb 1,3 punts més. En canvi, Vox i Cs retrocedeixen. La formació d'ultradreta segueix com a tercera força, però perd un punt situant-se en el 13%. Pel que fa al partit d'Inés Arrimadas, en cinquè lloc, recula 1,2 punts fins al 9,3%. Pel que fa a Unides Podem, registra un lleuger retrocés d'una dècima que manté pràcticament igual l'estimació de vot de la formació lila amb un 10,7%.