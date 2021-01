Bèlgica inspecciona una planta d'AstraZeneca per veure si hi ha «problemes de producció»

Actualitzada 28/01/2021 a les 13:59

Bèlgica ha enviat inspectors a una planta a Seneffe on es produeix la vacuna d'AstraZeneca contra la covid-19 per comprovar si hi ha «problemes de producció» que justifiquin el retard en les entregues. A demanda de la Comissió Europea, les autoritats belgues han enviat representants de l'Agència Federal de Medicaments i de Productes de Salut, el regulador del país, per «assegurar-se que el retard en l'entrega de vacunes està causat per un problema de producció en la planta belga», ha indicat el ministeri de Salut belga. Els experts encara no han presentat un informe amb les conclusions de la visita.