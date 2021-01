La decisió final es prendrà quan la Comissió Europea l'autoritzi

Actualitzada 28/01/2021 a les 18:33

La Comissió de Vacunació alemanya recomana, en un informe no definitiu difós aquest dijous, limitar a menors de 65 anys l'ús de la vacuna d'AstraZeneca contra el coronavirus, que podria ser aprovada demà per l'Agència de Medicaments Europea (EMA).«No hi ha de moment dades suficients per jutjar l'efectivitat de la vacuna en majors de 65 anys», segons la versió de l'informe de la Comissió de Vacunació del qual han informat mitjans locals.El ministre de Sanitat, Jens Spahn, ha matisat després de divulgar-se aquesta opinió que la recomanació de la comissió sobre AstraZeneca no és definitiva, sinó només una proposta provisional.Ha agregat que la decisió final es prendrà només quan la EMA es pronunciï positivament sobre la vacuna d'AstraZeneca i que la Comissió Europea l'autoritzi.La vacuna d'AstraZeneca encara no té l'aprovació europea, però s'espera que pugui aconseguir-la demà.En el cas que es confirmés la recomanació de l'organisme alemany podria utilitzar-se la vacuna de manera prioritària amb personal mèdic i sanitari o per a persones d'entre 60 i 65 anys, avancen mitjans alemanys.En una avaluació provisional publicada al desembre a la revista 'The Lancet' d'un estudi amb 11.636 persones es va comprovar que la vacuna d'AstraZeneca tenia una efectivitat d'entre el 60 i 90% encara que el fabricant indica que l'efectivitat ronda el 70%.No obstant això, la gran majoria de persones que van participar en l'estudi tenien un màxim de 55 anys i només un petit grup, un 8%, pertanyia la franja d'edat d'entre 56 i 69 anys.