Un epidemiòleg adverteix que una sola dosi pot afavorir les mutacions

L'epidemiòleg i president del comitè d'Ètica de l'Instituto Carlos III, Fernando García, adverteix que administrar una sola dosi de les vacunes Pfizer o Moderna, la qual cosa es denomina «immunitat imperfecta», pot afavorir la propagació de mutacions i que el virus i les seves variants persisteixin en el temps.En una entrevista amb Efe, García explica que si una única dosi no confereix immunitat suficient «els beneficis de la vacunació es perden i el problema és que es desconeix el grau d'immunitat d'una sola inoculació». I la conclusió és que «pràcticament es tiren els diners», afegeix.Per a aquest epidemiòleg, la proposta del Regne Unit d'una única dosi «grinyola». Ara per ara, no hi ha dades empíriques que provin la seva eficàcia «i els estudis amb animals demostren que una sola dosi no ofereix dades molt prometedores», afegeix.En opinió de García, «la immunitat perfecta ha de ser completa» amb les dosis previstes pel que descarta que es «castigui» sense immunitat als que s'han saltat el protocol de vacunació.Aquest responsable de l'Instituto de Salud Carlos III considera que alguna cosa està fallant en el pla de vacunació i caldrà millorar els sistemes de coordinació però que «no es pot castigar».«L'assistència sanitària no opera segons judicis morals, això seria un disbarat i no es fa. S'atén a tothom», assevera.«Una altra cosa seria que hi hagués escassetat de vacunes i calgués racionar la segona dosi, llavors els últims a la llista serien ells (els que es van saltar el protocol) però és una situació diferent», explica.García corrobora que els fets dels últims dies demostren que el procés no està prou controlat i afirma que en alguns hospitals madrilenys s'han vacunat treballadors sanitaris de segona fila, que no estan en contacte directe amb els pacients.«El pla no es pot arruïnar», diu i per això ha d'haver-hi infraestructura, personal, xeringues adequades, neveres per emmagatzemar les dosis i llocs on atendre un pacient amb una possible reacció al·lèrgica. «Si alguna cosa falla, s'ensorra tot el sistema», afirma.No obstant això, García es mostra optimista, assegura que una vegada s'han trobat vacunes, cal aprofitar tots els recursos i reclamar a les autoritats, nacionals i autonòmiques, que posi en marxa un pla de vacunació sense fallades. «Cal remar de manera coordinada», diu.Des de la Societat Espanyola d'Immunologia, Marcos López Hoyos, demana que se sigui molt estricte amb els temps de la vacunació i que la segona dosi s'administri en el marge previst (no més enllà dels 28 dies): «De no fer-ho així, l'efectivitat de la vacuna no està assegurada».«No podem traslladar el missatge que es pot retardar sense més perquè caiem en un error important» assenyala aquest expert que observa «descontrol» en l'actual procés de vacunació, «en deixar-lo a l'arbitri de les comunitats autònomes.«Com més divideixes els punts de vacunació, hi ha menys mecanismes de coordinació» i més possibilitats que ocorrin errors i el procés s'alenteixi, explica.I en aquest procés de vacunació, López Hoyos planteja que els contagiats per covid amb PCR positiu i anticossos siguin els últims a immunitzar-se ja que -suposa- tenen defenses contra el virus almenys sis o vuit mesos.López Hoyos, que també dirigeix l'Institut d'Investigació 'Marqués de Valdecilla', explica que els que van passar la malaltia posseeixen «cèl·lules-memòria T i B, que són les fàbriques que produeixen els anticossos».«La gent que ha passat la infecció no ha de tenir pressa, pot vacunar-se al final de tot» insisteix aquest expert.López Hoyos també comenta que han observat que els ja han donat positiu tenen «amb més freqüència» efectes adversos després de rebre la primera dosi, «no més greus però sí molestos (dolor al braç i malestar general)».Aquest immunòleg situa el final del pla de vacunació lluny dels temps previstos pel Govern, i dilata el procés almenys fins al pròxim Nadal.Per a llavors, diu, és possible que estigui vacunat el 70 per cent de la població. López Hoyos deixa clar que el seu càlcul es basa en els ritmes actuals.«I si a la fi de gener hi ha unes 88.000 persones vacunades, és molt difícil que una població de 33 milions de persones (el 70 per cent de la població) estigui immunitzada a l'estiu».