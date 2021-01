Madrid suspèn 14 dies el subministrament de primeres dosis per falta de vacunes

Actualitzada 27/01/2021 a les 14:31

La Comunitat de Madrid suspendrà «almenys durant aquesta setmana i la següent» la vacunació de primeres dosis de vacuna contra la covid-19 de Pfizer/BioNtech i de Moderna a causa de la «manca» i les «retallades» de vacunes que sofreix la regió, segons ha assenyalat el vicepresident madrileny, Ignacio Aguado.En la roda de premsa posterior al Consell de Govern, Aguado ha detallat que la Comunitat continuarà vacunant amb les dosis existents a les persones que ja han rebut la primera per «no deixar als madrilenys sense aquesta segona dosi tan necessària».«Si no ho fem, existeix la possibilitat que el propi virus muti, es faci resistent i estiguem allargant la lluita contra la pandèmia», ha explicat Aguado, que ha indicat que Madrid podrà fer això gràcies a una estratègia «prudent» de reservar vacunes.La Comunitat de Madrid ja va anunciar la setmana passada que suspenia el pla de vacunació als sanitaris de primera línia que treballen en hospitals per falta de vacunes, segons el conseller de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero.Aguado ha dit aquest dimecres que «és impossible», tenint en compte «el ritme actual» de vacunació, complir amb l'objectiu del Govern d'aconseguir el 70% de ciutadans immunitzats al juny, ja que suposaria arribar a més de 9 milions de vacunes.Ha afegit que de fet, a aquest ritme, fins a l'any 2023 no s'aconseguiria el 70% de la població immunitzada, per la qual cosa li ha demanat a la nova ministra de Sanitat, Carolina Darias, que vagi a Brussel·les i exigeixi a la Unió Europea més vacunes i major ritme de vacunació per a Espanya.«Hem de plantar-nos a Brussel·les perquè enviïn més dosis. Necessitem més vacunes i més tests i tot el que no sigui centrar l'esforç en aquesta tasca, serà allargar la lluita contra el virus», ha manifestat Aguado.La Comunitat de Madrid ha administrat fins a aquest dimarts 169.501 dosis de les vacunes contra la covid-19 de Pfizer/BioNtech i de Moderna, el 96% de les rebudes, la qual cosa la situa com l'onzena autonomia en percentatge d'inoculació, pràcticament en la mitjana nacional (95,9%).