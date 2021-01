Les catalanes 'Los espabilados' i 'Bajocero', estrenes de la setmana a plataformes

'Crash'

La reestrena del clàssic de 1996 de David Cronenberg arribarà aquesta setmana a les sales. La pel·lícula de culte es podrà gaudir en una versió restaurada en 4K, 25 anys després de la seva estrena, i que es va poder veure a la 76a Mostra de Venècia. Al film, el prestigiós productor de cinema James Ballard està immers en una crisi personal i pateix un accident de cotxe on també s'hi veu implicada una altra conductora. Ambdós passaran un temps a l'hospital i començaran a sentir una estranya i poderosa atracció mútua.Aquesta pel·lícula d'animació de Takashi Yamazaki, disponible en versió original doblada i subtitulada en català, uneix el nét del llegendari lladre Arsène Lupin amb una dona anomenada Letizia, que es proposen localitzar i robar el Diari Bresson, un tresor que el seu avi, el personatge de ficció francès (ara de moda per la sèrie homònima), no va aconseguir. Aquesta aventura portarà Lupin i el seu pintoresc equip a revelar una conspiració nazi, escapar de la policia i salvar el món.La comèdia dramàtica francesa 'Mi niña, de Lisa Azuelos, explica la petita crisi a la qual es veu sotmesa una mare de tres fills quan un d'ells, la Jade, decideix seguir els estudis al Canadà quan compleixi els 18 anys. A mesura que s'apropa la seva majoria d'edat, la mare no pot deixar de sentir-se angoixada, tot construint una història sobre l'amor i la complicitat de l'amor entre mares i filles.Mihály Schwechtje dirigeix aquest drama, disponible en VOSC i doblat al català, protagonitzada per l'Eszter, una noia de 16 anys enamorada del seu professor d'anglès. Un dia, el mestre anuncia que deixa l'escola. La mateixa nit, la jove rep un missatge especial de comiat del professor. És la porta d'entrada a una aventura en línia de conseqüències inesperades.'Palm springs' serà l'estrena directa de Movistar+ aquesta setmana. La comèdia romàntica, protagonitzada per Andy Samberg i Cristin Millioti, proposa la trobada de dos joves en un casament, i descobreixen que no poden fugir de Palm Springs, però tampoc d'ells mateixos. A banda d'aquest film, la plataforma proposa el documental 'El Drogas', que s'endinsa en la vida d'Enrique Villarreal, 'El Drogas', fundador, cantante i baix de Barricada, un dels grups de rock més importants de l'estat espanyol.Més enllà de 'Bajocero', la plataforma estrena mundialment la sèrie original '50m2'. El protagonista, Gölge li fa la feina bruta a l'home que el va criar, Servet Nadir, fins que fuig amb els seus secrets i es refugia en una sastreria de 50 metres quadrats. La producció posa de relleu que aconseguir una segona oportunitat pot ser fàcil, però no tant aprofitar-la. Aquesta setmana, Netflix també estrenarà la docusèrie 'Somos los Brooklyn Saints' sobre un programa de futbol americà juvenil desenvolupat a les zones més desafavorides de Brooklyn, així com la pel·lícula familiar 'Ohana: un mangífico tesoro' i la sèrie infantil 'Kid Cosmic'.Apple TV estrenarà la pel·lícula 'Palmer', interpretada per Justin Timberlake. Després de 12 anys a la presó, un exjugador de futbol torna a casa per refer la seva vida. Mentre s'adapta a la seva nova realitat fa amistat amb un nen abandonat, però el seu passat el persegueix.HBO estrenarà la docusèrie 'The Lady and the Dale' produïda pels germans Duplass. Aquest documental que desafia els gèneres retrata l'ascens i caiguda de l'empresària transgènere dels anys 70 Elizabeth Carmichael i el seu revolucionari automòbil The Dale. La docusèrie és una exploració profunda de la família i la identitat observada a través de l'ascens i la caiguda d'aquesta intrèpida dona. La producció s'estrena amb dos episodis aquest 1 de febrer.