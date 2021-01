Evacuen una planta al Regne Unit que produeix la vacuna d'AstraZeneca per un «paquet sospitós»

El primer ministre de Gal·les diu que estan treballant per obtenir «més informació sobre l'incident»

Actualitzada 27/01/2021 a les 15:56

Una planta de Gal·les que produeix la vacuna contra la covid-19 d'AstraZeneca ha estat evacuada aquest dimecres després de rebre un «paquet sospitós», segons ha anunciat l'empresa productora de les vacunes, Wockhardt UK. «Les autoritats han estat avisades d'immediat i, amb l'assessorament d'un expert, hem evacuat parcialment el lloc», ha explicat la companyia en una piulada en què diu que resta «pendent d'una investigació completa». El primer ministre gal·lès, Mark Drakeford, també ha piulat que està «treballant amb la policia i l'exèrcit per obtenir més informació sobre l'incident». De moment no hi ha ferits.