El 75% de les vacunes utilitzades es concentren en només deu països, els més rics

Segons el director general de l'OMS no es correcte que els adults joves i sans dels països rics es vacunin abans que els ancians i sanitaris dels països pobres

Actualitzada 27/01/2021 a les 16:04

Igualtat, clau per acabar amb la pandèmia

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha alertat avui, a l'assemblea parlamentària del Consell d'Europa, que el 75% de les vacunes posades es concentren en només deu països i ha reclamat que la campanya de vacunació sigui igualitària.«Les vacunes contra la covid-19 s'estan administrant en 50 països de tot el món, gairebé tots ells nacions riques. El 75% de les dosis s'han desplegat en només deu països», ha dit durant el debat sobre les consideracions pràctiques de la vacuna contra la covid-19.Segons Tedros, no seria correcte que els adults més joves i sans dels països rics es vacunin abans que els ancians i treballadors sanitaris dels països pobres. «Espero que ho entengueu», ha apuntat.«La situació s'agreuja pel fet que la majoria dels fabricants han donat prioritat a l'aprovació reglamentària als països rics, en lloc de presentar expedients complets a l'OMS per al llistat d'emergència», ha denunciat.El directiu de l'OMS s'ha mostrat preocupat pel «perill real» que la vacuna només porti esperança als països rics mentre que bona part del món es queda enrere, i ha afirmat que els acords bilaterals entre companyies i països estan provocant una carrera de preus.«L'equitat de la vacuna no és només un imperatiu moral. Acabar amb la pandèmia depèn d'això», ha afegit Tedros, que en la seva intervenció telemàtica ha criticat directament als països que han comprat més vacunes de les que necessiten.Per al director de l'OMS, serà crucial que el programa COVAX, la iniciativa internacional per a portar aquesta massiva campanya d'immunització a tots els països, rebi aquestes dosis extra «ràpid», i «no les restes que quedaran dins de molts mesos».Aquest programa ha rebut contribucions financeres de molts països europeus, però segons Tedros encara no és suficient per a aconseguir l'objectiu dels 2.000 milions que es necessiten.«Hem de treballar junts per a donar prioritat a aquells que presenten més risc de gravetat o mort en tots els països», ha reclamat.Un estudi publicat aquesta setmana per la fundació de recerca de la Cambra Internacional de Comerç, citat avui per Tedros, avisa que el «nacionalisme vacunal» podria costar a l'economia mundial fins a 9,2 bilions de dòlars, dels quals 4,5 bilions recaurien en les economies més riques.