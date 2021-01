La plitidepsina: què és, en quina fase estan els assajos i quin és el seu futur

Aquest fàrmac antiviral disminueix en un 99% la càrrega viral del SARS-CoV-2 al pulmó

Actualitzada 27/01/2021 a les 21:48

Què és la plitidepsina?

Com actua aquest compost contra el coronavirus?

Què s'ha publicat a la revista Science?

S'ha assajat ja en humans per tractar la covid-19?

Quin és el seu futur?

La revista Science ha publicat els resultats dels experiments en laboratori de la plitidepsina, un fàrmac antiviral produït per l'empresa espanyola PharmaMar amb el qual s'ha demostrat una disminució del 99 per cent de les càrregues virals del SARS-CoV-2 al pulmó en els animals tractats.L'article descriu els resultats de la recerca preclínica, però l'empresa ja està implicada en el desenvolupament d'assajos clínics: PharmaMar està negociant amb diferents organismes reguladors l'inici dels estudis de fase III.És un compost de la companyia PharmaMar -el seu nom comercial és Aplidin- aprovat per l'agència reguladora australiana per al tractament oncològic del mieloma múltiple, que ara s'està investigant, sobretot en laboratoris dels Estats Units i França, contra el SARS-CoV-2, el coronavirus que causa la covid-19.Es va aïllar inicialment d'un organisme marí, de l'Ascidia Aplidium Albicans, que es va trobar en una badia de les Illes Balears (tots els compostos d'aquesta empresa tenen origen marí). En l'actualitat s'obté per síntesi en un laboratori.La plitidepsina actua bloquejant la proteïna eEF1A, present en les cèl·lules humanes, i que és utilitzada pel SARS-CoV-2 per a reproduir-se i infectar a altres cèl·lules.L'article que apareix en aquesta publicació és fruit de la col·laboració entre PharmaMar i els laboratoris de Kris White, Adolfo García-Sastre i Thomas Zwaka, a la Icahn School of Medicine (Nova York); de Kevan Shokat i Nevan Krogan, a l'Institut de Biociències Quantitatives de la Universitat de Califòrnia San Francisco, i de Marco Vignuzzi a l'Institut Pasteur de París.En ell es constata que la plitidepsina in vitro va demostrar una forta potència antiviral, en comparació amb altres antivirals contra el SARS-CoV-2, amb una toxicitat limitada. En dos models animals diferents d'infecció per SARS-CoV-2 l'assaig va demostrar la reducció de la replicació viral, la qual cosa va resultar en una disminució del 99% de les càrregues virals al pulmó d'aquests animals.Aquesta recerca demostra que el compost té «una activitat extraordinària» enfront del SARS-CoV-2, assenyala a EFE Pablo Avilés, gerent del departament de recerca preclínica de PharmaMar i autor del treball.La hipòtesi que aquest fàrmac -aprovat només a Austràlia- per a un tipus de tumor pot servir per a tractar el coronavirus actual «s'ha anat confirmant seqüencialment mitjançant experiments», agrega Avilés. Mitjançant estudis in vitro i també en models animals.Sí, ja s'ha realitzat la fase II dels assajos clínics (aquests consten de tres etapes més una quarta de revisió aplicable només quan el fàrmac té l'aprovació de les agències reguladores i està al mercat). L'octubre passat l'empresa va publicar en un comunicat els resultats, assegurant que l'assaig havia aconseguit l'objectiu primari de seguretat i el secundari d'eficàcia.«Aquest assaig clínic s'ha acabat i s'ha informat», explica Avilés, qui agrega que s'ha demostrat que «la seguretat del tractament és molt bona, que era l'objectiu primari. Com a objectiu secundari, s'ha constatat que té activitat enfront del SARS-CoV-2«.La biotecnològica està «en col·laboració molt estreta» amb les autoritats sanitàries, d'Espanya i Gran Bretanya fonamentalment. L'objectiu, culminar «com més aviat millor» el disseny de la següent etapa de la investigació, la fase III dels assajos clínics, amb un major nombre de pacients.Les expectatives del fàrmac són «extraordinàries», resumeix Avilés, per a qui la pandèmia s'ha d'abordar des de múltiples perspectives, des de les vacunes i els antivirals, que serveixin per erradicar el virus. «Plitidepsina té possibilitats de fer aquesta funció amb èxit».