La pandèmia supera els 60 milions de casos, amb una mortalitat encara molt alta

El continent europeu suma 17,7 milions de contagis i 395.000 morts des de l'inici de la pandèmia

Actualitzada 28/11/2020 a les 12:27

Els casos de COVID-19 registrats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) van superar ahir la barrera dels 60 milions, mentre que en les últimes 24 hores es van reportar a l'organisme amb seu a Ginebra 11.200 noves morts, la tercera xifra diària més alta en el que va de pandèmia.La corba de contagis diaris a nivell global no obstant això manté el seu descens, amb 577.000 nous casos en la passada jornada, una xifra encara alta però que ha anat baixant gradualment des que a mitjan novembre es marqués un rècord de gairebé 670.000 infeccions en un sol dia en el planeta.Amèrica, amb 25,5 milions de casos i 711.000 morts, sembla finalment registrar un tímid descens en la seva gràfica de contagis, encara que no tots els països de la regió mostren igual comportament: la corba baixa als Estats Units, l'Argentina o Colòmbia, però torna a pujar al Brasil o Mèxic.Europa suma 17,7 milions de contagis i 395.000 morts, amb una corba de contagis que descendeix des de fa dues setmanes mentre que segueix en ascens la de morts, amb xifres superiors fins i tot a les de març i abril.A Europa la corba de casos diaris puja encara a Rússia, el país amb més contagis del continent, mentre que baixa a França, Espanya, Itàlia, Regne Unit i Alemanya, altres països amb un alt nombre de casos absoluts a la regió.Crida l'atenció el cas germànic, ja que Alemanya va aconseguir capejar la primera onada de la pandèmia amb un baix nombre de casos però és una de les nacions europees més colpejades en aquesta segona ona i podria superar aviat el milió de casos.Els pacients recuperats al planeta ascendeixen a 42,5 milions i dels 17 milions de casos actius un 0,6% (105.000) es troben en estat greu o crític.