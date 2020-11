Europa prepara els plans pel Nadal: reunions reduïdes però menys restriccions a la mobilitat per evitar una nova onada

Durant les festes de Nadal, el Regne Unit relaxarà les restriccions després que hagin pactat fer-ho els governs d'Anglaterra, Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord. Des del 23 al 27 de desembre es permetran les trobades de membres de fins a tres domicilis diferents, batejades com la 'bombolla de Nadal', que no té límit però es recomana que sigui «tan petita com sigui possible».Només es pot formar part d'una sola 'bombolla de Nadal' i tampoc es poden barrejar: està prohibit reunir-se amb dues bombolles un dia i amb dues de diferents l'endemà. En el cas de donar positiu o presentar algun símptoma tots els membres de la bombolla s'hauran d'aïllar.A banda, les trobades es podran fer a domicilis, llocs de culte o espais exteriors i no en pubs, bars ni restaurants. A més, durant cinc dies s'aixecaran les restriccions a la mobilitat a tot el país i, per tant, es podrà viatjar entre territoris. En el cas d'Irlanda del Nord, es permetrà fer-ho des del 22 fins al 28 de desembre per donar un marge de temps per viatjar.Per ara, el pla de relaxació no preveu allargar-se fins a cap d'any i els focs artificials de Londres i Edimburg ja s'han cancel·lat.En el cas d'Itàlia, el govern encara està decidint les mesures que establirà pel període nadalenc, tot i que ara per ara no és massa partidari de les relaxacions. De moment ja s'han prohibit els mercats de Nadal i les trobades hauran de ser «considerablement petites».S'espera que en els àpats nadalencs es mantingui la regla de sis persones i només comprengui els familiars més pròxims. Així i tot, el govern recomana «evitar qualsevol mena de reunió». També està prohibit viatjar, organitzar festes o comprar regals a les zones vermelles i taronges. En principi, només serà possible viatjar entre regions grogues, on el risc és menor.A França, el president, Emmanuel Macron, ha anunciat una flexibilització gradual de les restriccions que començarà aquest dissabte. Després d'un mes de confinament, el govern francès ha elaborat un pla dissenyat en diverses etapes per fer una desescalada progressiva.La primera fase entra en vigor aquest dissabte i permetrà la reobertura de petites empreses, comerços no essencials i llocs de culte fins a un màxim de 30 persones. El confinament acabarà el 15 de desembre si els casos de covid-19 es mantenen al voltant dels 5.000 per dia.Així i tot, s'imposarà un toc de queda nacional entre les nou de la nit i les set del matí, amb excepció de la Nit de Nadal i Cap d'Any, tal com també es planteja a Espanya. També es permetrà viatjar per passar el Nadal amb la família i podran obrir els museus, cinemes i teatres.A Alemanya, els líders regionals plantegen endurir les restriccions abans de Nadal per poder salvar el període festiu. La proposta final serà presentada al govern federal la pròxima setmana i estarà pendent de ratificació.Per al període nadalenc, els líders regionals han acordat permetre reunions d'un màxim de deu persones de diferents llars, amb infants de menys de 14 anys no inclosos en el nombre, des del 23 de desembre fins a l'1 de gener com a màxim. També es recomana que abans de festes, la ciutadania s'aïlli voluntàriament per prevenir els contagis.A Bèlgica s'ha decidit relaxar les regles de contacte social en la nit de Nadal i la de Cap d'Any, malgrat que encara no s'han fet públics els detalls. A més, han donat llum verda a la reobertura de les botigues i comerços no essencials a partir de la pròxima setmana.Per la seva banda, les autoritats sueques, que durant tota la pandèmia han estat les que menys restriccions han imposat, han prohibit de reunions de més de vuit persones i tampoc permeten la venda d'alcohol a partir de les 22 hores. Pel que fa al període nadalenc, s'esperen recomanacions de no viatjar i trobar-se en grups reduïts.A Àustria, que està en confinament fins al 7 de desembre, hi ha esperances que les restriccions se suavitzin a temps pel Nadal. Els líders austríacs encara no han abordat la flexibilització de les restriccions, però s'esperen mesures especials per Nadal i Cap d'Any. També es desplegaran proves massives voluntàries la setmana anterior a Nadal.Al seu torn, les autoritats dels Països Baixos han anunciat que no prendran cap decisió sobre les festes nadalenques fins al dia 8 de desembre. El ministre de Salut holandès, Hugo de Jonge, ha alertat que «les xifres encara no són prou bones» i ha avisat que «si la gent vol celebrar Nadal junts, amb regles més flexibles, s'haurà de fer tot el que es pugui ara». De moment, s'han anul·lat les fogueres a la platja de Scheveningen la nit de Cap d'Any.