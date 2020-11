Sanitat defineix 15 grups de població que rebran la vacuna en tres fases a partir de gener i fins l'estiu

El Ministeri de Sanitat ha definit 15 grups de població que comprenen el total dels ciutadans espanyols i que aniran rebent la vacuna a partir del gener i fins l'estiu. Ho ha anunciat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en una roda de premsa on ha apuntat que els primers quatre grups que seran vacunats –de forma voluntària- entre gener i principis de març són el personal sanitari, les persones que viuen en residències, els treballadors d'aquestes residències i els grans dependents. En total 2,5 milions de persones a aquesta primera fase. La segona fase tindrà lloc entre març i principis de juny, i la tercera –on la vacuna arribarà ja a tota la població- als mesos d'estiu.

No serà obligatòria

A més dels quatre grups que seran vacunats a la fase 1, n'hi ha 11 més però el Ministeri apunta que es definirà quins entren a la fase 2 i a la 3 depenent de la informació i la disponibilitat de les vacunes. «Serà una decisió flexible segons evolució del procés de vacunació», ha afirmat el ministre.Aquests altres grups que acabaran a la fase 2 i 3 són: persones en situació de risc (on entrarien els majors de 64 anys); persones que viuen o treballen en comunitats amb entorns tancats; persones vulnerables per situació socioeconòmica; persones amb treballs essencials; personal docent; població infantil; adolescents; població adulta; població que viu a zones afectades per possibilitat de brot; embarassades i mares en lactància; i persones que ja tenen immunització.Segons Illa, els grups han estat dissenyats en funció del risc de mortalitat, risc d'exposició, risc d'impacte socioeconòmic i risc de transmissió. El pla de vacunació serà sotmès a avaluació del Consell Interterritorial que es reuneix aquest divendres i posteriorment al criteri de societats científiques, col·legis professionals i associacions de pacients.«És una estratègia que s'anirà actualitzant per reduir la mortalitat amb eficàcia i protegint els grups més vulnerables», ha dit.Illa ha apuntat que la vacuna «no serà obligatòria». «Tots els experts diuen que la millor decisió és que sigui una vacuna voluntària». Sanitat farà una campanya «per explicar a la ciutadania els avantatges de la vacunació» i de moment no es planteja establir requisits de vacunació per accedir a espais com escoles o hospitals.