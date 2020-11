Les mares treballadores perden deduccions per maternitat quan estan en ERTO, alerten els gestors administratius

Les ajudes corresponents a aquest període no es podran rebre perquè es considera que el contracte ha estat suspès

Actualitzada 27/11/2020 a les 18:32

Els gestors administratius han alertat que estar inclòs en un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) afecta la deducció per maternitat de la qual es beneficien les treballadores que tenen fills de menys de tres anys i que estan donades d'alta a la Seguretat Social o en una mutualitat, si són autònomes. Aquesta deducció pot arribar fins a 1.200 euros anuals per fill i es pot sol·licitar l'abonament anticipat, en una quantitat que no pot superar els 100 euros mensuals. A aquestes quantitats caldria afegir, si s'escau i des de l'1 de gener de 2018, un increment de fins a 1.000 euros anuals -83,33 euros al mes- quan el contribuent satisfaci despeses de custòdia de llars d'infants o centres d'educació infantil.En el cas d'estar percebent una prestació derivada d'un ERTO, es considerarà que el contracte està suspès, com si el contribuent es trobés en situació de desocupació total i, en conseqüència, no realitzés un treball per compte d'altri o per compte propi . Fernando Santiago, president dels gestors administratius, assenyala que «al suspendre el contracte de treball durant tot un mes complet (...) deixa de realitzar-se una activitat per compte d'altri i, per tant, de complir-se els requisits per gaudir de la deducció per maternitat, per la qual se suspèn el corresponent abonament anticipat per aquest període». «Si això passa, tampoc es tindrà dret per aquest període a les quanties addicionals per despeses de guarderia», afegeix Santiago.El president del Consell General de Col·legis de Gestors Administratius indica que «aquesta situació no afecta la deducció per família nombrosa, per ascendents amb dos fills o per descendents amb discapacitat, ja que poden seguir gaudint-tot i estar el treballador o treballadora en ERTO».