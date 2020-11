Troben 15.000 bales de canó de la Primera Guerra Mundial a Macedònia

La troballa pot ser molt gran i s'aixecarà un carrer per descobrir tot el dipòsit soterrat

Actualitzada 25/11/2020 a les 16:47

Almenys 15.000 projectils de canó de la Primera Guerra Mundial van ser descoberts a pocs metres d'un camp de futbol a la ciutat de Bitola, a Macedònia del Nord, on aquest dimecres va començar una operació d'extracció.La troballa de la munició, que va ser amagada entre 1915 i 1918, va tenir lloc fa uns dies quan una persona estava caminant per la zona pròxima a l'estadi de futbol i va trobar diversos projectils que sobresortien del terra.«Quan comencem a netejar ens vam adonar que hi havia molt més que deu obusos com pensàvem en un principi», va explicar l'especialista pirotècnic Gjorgi Stefanov.Aquest descobriment va camí de convertir-se en la major recuperació de projectils sense detonar de la Primera Guerra Mundial als Balcans, ja que els especialistes assenyalen que aquests 15.000 artefactes podrien ser només una petita part de la munició amagada.«Fins ara hem trobats prop de 120 tones de projectils, però la línia del dipòsit que veiem continua sota un carrer més. Hem d'aixecar l'asfalt i excavar tota la terra per a veure què s'amaga», va destacar davant els mitjans de comunicació el coordinador de l'equip de desminatge Eftim Mitrov.Esquadrons especials han començat a extreure amb excavadores uns cinc mil obusos oxidats, tots ells de calibre 75 mil·límetres, en una primera operació que s'espera que acabi a la fi de setmana, encara que amb la vista posada en una segona operació en cas que es descobreixin més en la zona.Algunes de les bales ja han estat traslladades a la caserna militar de l'Exèrcit macedoni a Bitola, encara que s'espera que tota la munició recuperada sigui destruïda en els pròxims mesos en el camp d'entrenament militar Krivolak.«Si s'explotessin en el lloc on van ser trobats, l'explosió controlada destruiria totalment tots els objectes i edificis en un diàmetre d'un quilòmetre i mig a la rodona», va emfatitzar Mitrov.Afortunadament, les càpsules d'ignició dels projectils van ser desactives durant la guerra, per la qual cosa no ha estat necessari evacuar la zona.«Les tropes situades en aquest lloc van haver de retirar-se i van decidir incapacitar les municions per a no permetre que el batalló enemic les usés contra ells», va argumentar Stefanov.Això explica que no hi hagi hagut cap incident en aquesta ubicació de la ciutat, malgrat que el dipòsit ocult es troba a pocs metres de l'estadi Pelister on des de fa 60 anys hi ha partits de futbol amb molts visitants saltant en les graderies.Durant la Primera Guerra Mundial la major part del sud del que avui és la República de Macedònia del Nord va ser ocupat per l'anomenat Front de Macedònia o Salònica, on es van produir batalles en les trinxeres amb constants bombardejos.En el costat nord estaven situats els exèrcits d'Alemanya, Austro-Hongria i Bulgària, mentre que en el costat sud estava la coalició entre Sèrbia, Grècia, Gran Bretanya, França i altres aliats, encara que encara no s'ha pogut determinar a quin bàndol pertany la munició trobada.Enmig de tots dos contingents es trobava la ciutat de Bitola, on en les últimes dècades s'han trobat moltes peces d'armament d'aquest període, però mai s'ha produït una troballa d'aquesta magnitud.