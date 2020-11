Simón: «Al gener podria baixar la incidència a 50 depenent de com ens portem»

Ha indicat que les recomanacions nadalenques dependran també de la situació que deixi el pont

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha assegurat aquest dijous que, «depenent de com ens portem tots» aquest mes de desembre, «al gener o febrer» podria complir-se l'objectiu de reduir la incidència a 50 casos per 100.000 habitants.Ho ha dit en la roda de premsa dels dijous per a donar explicacions de l'evolució de la pandèmia, en la qual ha deixat clar que ell celebrarà Nadal, «però amb totes les mesures de precaució». «En lloc d'ajuntar-nos els 35 que ens ajuntem cada any, si ens hem d'ajuntar deu, ens ajuntarem deu», ha il·lustrat.En la seva opinió, aquest és el moment de «pensar que hem de celebrar-les amb unes mesures de precaució, i això porta conscienciació» que seran diferents de les d'altres anys, i ha mostrat la seva esperança que, «entre tots», s'aconsegueixi reduir l'impacte que podrien tenir aquestes dates tan assenyalades en la transmissió del virus.«Depenent de com ens portem tots i aconseguim controlar el risc en aquestes dues situacions (...), al gener o febrer pot ser que estiguem en aquesta situació», ha respost l'epidemiòleg en ser preguntat quan podria aconseguir-se l'objectiu, si continua el ritme de descens de les últimes setmanes, de reduir la taxa d'incidència acumulada, que avui és de 325, a 50.A més, ha precisat que com més es redueix, més lent és la baixada: «Baixar de 1000 a 500 és relativament ràpid, però de 500 a 300 és més lent», ha indicat.Respecte a la proposta alemanya de limitar els sopars a un màxim de sis persones, però sense comptar amb els nens, el director del CCAES ha recordat que actualment un grup de treball està treballant en un paquet de recomanacions per a aquest mes de desembre i que encara no està tancat.Ell, en concret, no té «una posició molt ferma respecte a aquest tema», perquè podria ser més de risc ajuntar a 6 persones de 6 famílies diferents que a 10 membres de tan sols dues. «Simplificar massa aquest tipus de decisions pot ser fins i tot contraproduent», ha afegit.A més, les recomanacions nadalenques dependran també de la situació que deixi el pont, amb el que plantejar ara «el que es farà a Nadal per a un únic escenari no seria prudent», ha conclòs.