Sanitat retira uns lots del desodorant Byly Bio roll-on per contaminació

Actualitzada 26/11/2020 a les 21:13

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) ha informat de la retirada del mercat del desodorant Byly Bio dermo roll-on per contaminació microbiològica.S'ha procedit a la retirada del mercat i a la recuperació dels lots 0707 i 0708 d'aquest cosmètic per la presència del microorganisme Pseudomona aeruginosa, i s'ha recomanat als consumidors que disposin d'alguna unitat que es dirigeixin a l'establiment on el van adquirir per a la seva devolució.En una nota, l'Aemps ha explicat que els Laboratoris Byly els han comunicat la retirada voluntària dels citats lots en detectar la contaminació i que han iniciat la recuperació dels consumidors.La citada empresa està explicant, a través de la seva pàgina web, com procedir per a la devolució del producte.Les mesures adoptades per l'empresa han estat comunicades així mateix a les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes per a la seva difusió i actuacions oportunes.