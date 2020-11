La televisió pública italiana ensenya les dones a fer la compra de manera sensual

La RAI ha rebut fortes crítiques pel foment d'estereotips femenins

Actualitzada 25/11/2020 a les 17:55

Un tutorial emès en la televisió pública italiana RAI per a il·lustrar a les dones sobre com fer la compra d'una forma sensual va ser avui objecte de crítiques per fomentar els estereotips i ser contrari al servei públic que ha d'oferir l'ens.El programa 'Detto Fatto' del segon canal de la RAI va dedicar ahir la seva edició, entre altres coses, a ensenyar a usar sabates de taló i una de les convidades va ser la ballarina Emily Angelillo, qui va defensar aquest tipus de calçat com una manera de guanyar autoestima.Sempre en to jocós, va animar a usar els talons en el dia a dia, també en les situacions més informals, com per exemple anar al supermercat per a fer la compra.La ballarina, amb pantalons curts de cuir negre i sabates de taló, va ensenyar com empènyer el carret de la compra caminant de tal manera que «els passadissos es converteixin en un escenari».Entre altres coses va mostrar després com aconseguir els productes col·locats en la part més alta de les prestatgeries sense estirar-se de manera «vulgar» i va recomanar aixecar una cama doblegant el genoll si es vol «donar un toc una miqueta més intrigant» a aquesta acció.L'espai va rebre nombroses crítiques per emetre's en la televisió pública i perquè, més enllà que pretengués ser un nero i irònic entreteniment, contribueix a fomentar els estereotips de la dona.El secretari del Sindicat de Periodistes de la RAI (USIGRAI), Vittorio Di Trapani, el va qualificar d'«innoble».«Els qui pensen i realitzen aquest tipus de programes ha llegit alguna vegada el conveni de servei (de l'ens públic)? Els ajudo: La RAI ha d'usar un llenguatge i imatges respectuoses, no discriminatòries i sense estereotips cap a les dones», va tuitar.El director de RAI2, Ludovico Di Pixo, ha demanat disculpes als teleespectadors per aquest «gravíssim error» que «certament no va ser intencionat», encara que va subratllar l'afany «irònic» d'aquest programa de mer entreteniment vespertí.El directiu es va comprometre a depurar responsabilitats sobre aquest emissió per a «garantir que no torni a ocórrer en el futur», segons els mitjans locals.El sotssecretari de la presidència del Govern i delegat per a les qüestions editorials, Andrea Martella, va lamentar els fets i va dir que «potser faria falta un tutorial, no sobre com fer la compra, sinó sobre com fer servei públic sense tirar per terra el valor i la història de la RAI».Des de la Conferència de Dones del Partit Demòcrata (PD, en el Govern), la seva portaveu, Cecilia D'Elia, va criticar que més enllà que la intenció fora irònica el que es va veure en la pantalla va ser «una imatge estereotipada de la dona indigna del servei públic», especialment «greu» en emetre's el vespre abans del Dia Internacional contra la Violència de Gènere.També la portaveu de la conservadora Forza Itàlia, Mariastella Gelmini, va criticar el programa per la mateixa raó i va exigir un debat sobre com els mitjans mostren a la dona.