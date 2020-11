En aquest estudi han participat investigadors de Sant Pau, de l'Hospital Clínic-Idibaps i d'un consorci mundial sobre Alzheimer. S'ha publicat a la revista 'Alzheimer's & Dementia: The journal of the Alzheimer's Association'.Un dels símptomes clínics més freqüents en els pacients diagnosticats de malaltia d'Alzheimer és la pèrdua de memòria, produïda per alteracions en el cervell que tenen lloc durant anys abans d'un diagnòstic clínic i que, fins fa poc, han estat difícils de detectar. Amb la nova tècnica de ressonància magnètica es poden estudiar els canvis subtils al cervell.