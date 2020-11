Europa registra la xifra més alta de defuncions en un dia en el que va de pandèmia

Els casos globals de la malaltia freguen els 60 milions

Actualitzada 26/11/2020 a les 18:11

Les morts per covid-19 al planeta han superat avui la barrera dels 1,4 milions després que es notifiquessin gairebé 10.000 decessos en l'última jornada, uns 6.000 a Europa, que ha registrat la xifra més alta de defuncions diàries en el que va de pandèmia.Els casos globals de la malaltia freguen els 60 milions, 527.000 en les últimes 24 hores, encara que en aquest indicador sí que s'adverteix una tendència a la baixa de positius diaris des de fa més d'una setmana, segons les estadístiques de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).Amèrica, amb 25 milions de contagis i 708.000 morts, no aconsegueix encara baixar la corba de nous casos i la de morts en aquesta segona onada.Europa, amb 17,5 milions de casos i 390.000 morts, sí que mostra una corba descendent en contagis diaris des de principis de novembre, coincidint amb el retorn als confinaments, però no obstant això no aconsegueix baixar la gràfica de morts diàries, amb xifres superiors a les de març i abril.Els Estats Units es manté com el país amb més casos absoluts, 12,4 milions, seguit de l'Índia (9,2 milions), el Brasil (6,1 milions) i Rússia i França, amb 2,1 milions de positius cadascun.Espanya, el Regne Unit, Itàlia, l'Argentina i Colòmbia completen la llista dels deu països del planeta amb més casos de coronavirus confirmats, tots ells per sobre del milió d'afectats.Els pacients recuperats al món superen els 42,2 milions, i dels 17 milions de casos actius un 0,6% (104.000) es troben en estat greu o crític, segons estadístiques externes que recopila diàriament l'OMS.