Espanya suma 12.289 nous positius per covid-19 i 337 morts més

Andalusia continua al capdavant de la xifra de contagis en els últims 7 dies amb 11.576

Actualitzada 26/11/2020 a les 20:13

El Ministeri de Sanitat ha registrat 12.289 nous positius i 337 morts més per coronavirus a Espanya en relació amb el total de casos confirmats dimecres, amb 44.374 defuncions totals des de l'inici de la pandèmia. Segons l'últim informe publicat, fins ara hi ha hagut 1.617.355 casos confirmats per proves diagnòstiques. Madrid continua al capdavant en nombre de contagis i n'acumula 345.469 des de l'inici de la pandèmia, tot i que en la darrera setmana n'ha registrat 7.194, xifra superada per Andalusia amb 11.576 i Catalunya amb 8.162. Des del principi de la pandèmia el Principat ja supera els 300.000 infectats, concretament 300.125.