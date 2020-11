Un estudi oftalmològic alerta de danys oculars per l'ús de llums germicides

Aquests aparells s'han popularitzat com a mesura sanitària contra el coronavirus

Actualitzada 25/11/2020 a les 10:45

Oftalmòlegs de l'Institut Bascom Palmer de Miami (Florida) han alertat aquest dimarts sobre els danys en la còrnia presentats per alguns pacients que es van sotmetre a l'efecte de llums ultraviolats germicides, usades com a mesura sanitària contra el coronavirus.En un informe divulgat avui, el Bascom Palmer, considerat el millor hospital oftalmològic dels Estats Units, va indicar que diversos pacients que havien usat llums germicides per a prevenir la covid-19 presentaven un quadre d'«inflamació dolorosa de la còrnia», una malaltia coneguda com fotoqueratitis o fotoconjuntivitis.Els llums ultraviolats d'efecte germicida són un sistema de desinfecció automàtica que pot instal·lar-se tant en llars com en oficines o fins i tot en els banys de les platges, amb l'objectiu d'eliminar el coronavirus.Els experts del Bascom Palmer, pertanyent al sistema de salut de la Universitat de Miami (UM), van informar que «durant el pic de la pandèmia, va augmentar el nombre de pacients que van arribar a l'hospital amb irritació d'ulls, dolor i sensibilitat a la llum».Els oftalmòlegs aviat van descobrir que aquestes malalties es devien a l'efecte dels llums germicides que «emeten raigs ultraviolats (UV) en el rang C per a matar bacteris i virus», va indicar Jesse Sengillo, metge de l'institut.Malgrat que pot resultar una experiència dolorosa per als pacients, «amb una lubricació tòpica immediata i antibiòtics per a prevenir infeccions, els pacients sovint es recuperen molt bé», va agregar Sengillo.La fotoqueratitis es produeix quan es dóna una sobreexposició de la còrnia a la radiació ultraviolada, alguna cosa que pot succeir a gran altura, a la neu, o prop de la mar i altres superfícies reflectores.Unes hores després de l'exposició, els pacients experimenten cremor en els ulls i, a vegades, una intensa sensibilitat a la llum.Hi ha nombrosos dispositius d'aquest tipus en el mercat, i, encara que són segurs, s'ha de parar esment a les recomanacions dels fabricants per a prevenir mal en els ulls o en la pell, van recomanar els experts.L'estudi dels oftalmòlegs del Bascom Palmer no indaga en si els llums germicides són efectius o no a prevenir la covid-19, ja que l'objectiu de la recerca «no és respondre a aquesta qüestió», va apuntar Sengillo.