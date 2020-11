Un estudi mostra que el coronavirus es transmet més ràpid amb la pol·lució

L'estudi l'han realitzat la Universitat de Ginebra juntament amb l'Escola Politècnica Federal de Zuric

Un estudi elaborat per dues universitats suïsses conclou que el coronavirus SARS-CoV-2 causant de la covid-19 podria transmetre's a través de micropartícules contaminants presents en l'aire, per la qual cosa en dies d'alta pol·lució podria expandir-se amb major rapidesa.L'estudi, realitzat per la Universitat de Ginebra juntament amb l'Escola Politècnica Federal de Zuric, va intentar explicar per què si el coronavirus estava present en països com Itàlia o França a finals del 2019 la seva transmissió a gran escala a Europa no va començar fins a la primavera de 2020.Els científics, dirigits per l'investigador de l'Institut de Ciències Ambientals de la Universitat de Ginebra Mario Rohrer, van concloure que el virus va augmentar la seva transmissió en períodes d'alta concentració de micropartículas de diàmetre inferior a 2,5 micres, principals causants de fenòmens com l'smog.El desfasament temporal entre la presència del virus a Europa i la primera onada de contagis «mostra que alguna cosa més que la interacció entre les persones provoca la transmissió del virus», va subratllar Rohrer.Els augments de concentració de micropartícules que van poder ajudar a la transmissió del coronavirus tindrien a veure amb les inversions tèrmiques que es produeixen en dies de boira o amb núvols de pols procedents del Sàhara.Els resultats de l'estudi, assenyalen els seus autors, podrien ajudar a prendre mesures preventives quan se sàpiga que hi haurà un augment de les partícules en l'aire per així evitar brots de coronavirus.L'estudi mostra així mateix que una alta concentració de micropartículas contaminants en l'aire causa la inflamació de les vies respiratòries, pulmonars i cardiovasculars, i la coagulació de la sang, la qual cosa combinat amb una infecció viral com la covid-19 pot augmentar els casos greus d'aquesta malaltia.