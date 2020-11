Troben una vintena d'esquelets humans al costat d'un antic castell als Països Baixos

Els arqueòlegs creuen que es tracta de persones que van morir al mateix temps durant la baixa Edat Mitjana

Almenys una vintena d'esquelets humans han estat trobats durant uns treballs d'excavació a la localitat de Vianen, segons que va anunciar dilluns aquest municipi dels Països Baixos.Els arqueòlegs esperen trobar encara més restes, que inicialment s'han datat en centenars d'anys. L'alcaldessa de Vianen, Christa Hendriksen, esplicava que es tractava d'una troballa, «històrica. Els esquelets daten des de la baixa Edat Mitjana fa uns centenars d'anys».La primera impressió dels arqueòlegs és que es tracta de persones que van morir al mateix temps, i que van ser enterrades en una fossa comuna a l'exterior del castell de Batestein. No es descarta que es puguin trobar encara més esquelets a la zona, que també arriba fins al terme de Vijfheerenlanden. El que no hi ha encara és una hipòtesi sobre la causa de la mort d'aquestes persones.El castell de Batestein es va construir cap al 1370 per ordre de Gijsbrecht van Beusichem. Diverses famílies nobles importants de la zona van habitar el castell durant els tres segles següents. El castell va caure en ruïnes després d'un incendi el 1696.