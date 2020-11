La investigació compta amb la participació de 458 persones d'arreu del món

Actualitzada 25/11/2020 a les 14:54

La meitat de la població desconeix la relació entre canvi climàtic i malalties infeccioses. Així ho apunta un estudi amb participació de la UAB publicat a PLoS ONE, que posa de manifest que el 48,9% ignora aquesta relació científicament reapareguda. La recerca es basa en una enquesta transversal en la població general de diferents països, on va participar un total de 458 persones d'arreu del món, per avaluar quins són els coneixements dels efectes del canvi climàtic sobre l'aparició de malalties infeccioses. El percentatge de desconeixement baixa al 38,4% entre els qui tenen coneixements sòlids de ciències naturals i arriba al 59,2% en les persones amb ocupacions no relacionades amb la ciència.