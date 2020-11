Illa i les autonomies decidiran dimecres que ve si acorden un marc comú per Nadal

El ministre de Sanitat dona una setmana més per recollir opinions i mostra «preocupació» per les festes nadalenques

Actualitzada 25/11/2020 a les 20:34

El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes no han acordat restriccions comunes per a les festes de Nadal a la reunió d'aquest dimecres del Consell Interterritorial i han posposat la decisió per a la trobada de la setmana vinent. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha remarcat que, en cas que s'acordin criteris comuns, seran «recomanacions» que cada autonomia podrà adaptar a la seva situació. En roda de premsa després de la trobada telemàtica, Illa ha explicat que s'han emplaçat a prendre's una setmana més per recollir punts de vista: «Veurem si per al pròxim dimecres poden tenir algun tipus de conclusió sempre en el sentit de recomanar», ha dit. El ministre ha expressat «preocupació» per les festes nadalenques.