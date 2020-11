Illa: Hi haurà dosis de la vacuna per al 100% de la població al 2021

El ministre de Sanitat espera arribar a percentatges de cobertura vacunal alts

Actualitzada 24/11/2020 a les 18:05

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha garantit aquest dimarts que hi haurà dosis suficients de vacuna contra la covid-19 per administrar-la-hi al «cent per cent de la població» al 2021 i ha confiat que Espanya pugui aconseguir «percentatges altíssims» de cobertura vacunal d'aquest fàrmac.Ho ha fet en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres que ha abordat l'Estratègia de vacunació covid-19, que estableix tres etapes i els grups prioritaris -un total de 18- que rebran les dosis en cadascuna d'elles.En la primera, que va de gener a «principis de març», es donarà prioritat al personal sociosanitari i les persones majors i amb discapacitat i, després, a la resta de sanitaris i grans dependents; la segona es prolongarà de març a juny i en la tercera, la durada de la qual no ha especificat, s'acabarà de vacunar a la resta.L'estratègia només delimita els grups de la primera etapa perquè es tracta d'un document «viu» que s'anirà modificant en funció de les vacunes que vagin rebent l'aprovació de l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) i que han estat adquirides mitjançant contractes de compra anticipada per part de la Comissió Europea.Perquè «l'important» ara era «tenir un pla per quan arribi la primera dosi saber què hem de fer, qui l'ha de fer, per on hem de començar», ha assenyalat Illa, qui ha recordat que a Espanya li correspondrien unes 140 milions de dosis de les set vacunes que servirien per a immunitzar a 80 milions de persones.«Hi haurà dosis per vacunar al cent per cent de la població durant aquest any si les coses es desenvolupen conforme tenim previst», ha assegurat.A més, el ministre ha confiat que el nostre país, amb «una forta tradició de vacunació», pugui aconseguir «altíssims percentatges» de cobertura «amb l'explicació adequada a la ciutadania i als professionals sanitaris».