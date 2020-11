El 75% de la població mundial estarà vacunada l'any 2022

A Espanya els grups de major risc estarien vacunats abans de l'estiu del 2021

Actualitzada 25/11/2020 a les 16:36

El director d'Anàlisi i Desenvolupament de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), Rafael Vilasanjuan, creu que el 75% de les població mundial estarà vacunada contra la covid el 2022 i ha anunciat que la Xina prepara una vacuna per nebulitzador que evita els contagis per boca i nas.En una entrevista a RAC-1, Vilasanjuan ha assegurat que els efectes secundaris de les vacunes seran «intranscendents» i ha confiat que a Espanya els grups de major risc estiguin vacunats abans de l'estiu del 2021.«Durant el 2022 estarem amb un 70% o 75% de la població mundial vacunada. Tot depèn de les altres vacunes», ha dit l'expert, que ha explicat que «en un any es poden fabricar 2.500 milions de vacunes a tot el món. Això és un 25-30% de la humanitat».«Els grups de major risc es podrien haver vacunat abans de l'estiu, però l'important és atenuar la crisi que tenim ara mateix d'ingressos i mortalitat», segons el director d'Anàlisi del ISGlobal, centre impulsat per la Fundació La Caixa.Vilasanjuan ha vaticinat que «començarem a tenir gent immunitzada cap al març, però serà una part molt petita. A tota Espanya, el grup 1 i 2 són uns 3 milions de persones. Quan passem al grup 3 i 4, s'arribarà a uns 10 milions a tot l'Estat».Segons Vilsanajuan, a Espanya es posaran «no només la vacuna de Pfizer, segurament també la d'AstraZeneca i Janssen, que van una mica més endarrerides. Calculem que podrien estar regulades per a ús massiu cap al febrer-març».Sobre la seguretat de les vacunes ha explicat que «els efectes secundaris es proven en fase 1. La seguretat abans s'ha provat amb cultius i animals. En la fase 2 i 3 s'acaben de confirmar. La bioseguretat de la vacuna, abans que arribi a la gent, ja està contrastada».«És probable que aquesta primera generació de vacunes donin una mica més de mal de cap, dolor muscular ... tindran alguns efectes secundaris però totalment intranscendents», ha reconegut l'expert, que ha revelat que «la Xina està treballant en una vacuna boníssima, que és un nebulitzador que està en fase 2 i t'inhibeix del contagi per boca i nas. Seria molt bona per als nens».