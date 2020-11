Egipte descobreix una tomba de 2.500 anys amb un centenar de mòmies

La troballa, a la zona de Saqqara, s'ha fet prop de les conegudes piràmides de Gizeh

24/11/2020 a les 18:13

Almenys 100 sarcòfags antics i 40 estàtues daurades han estat descoberts com un enorme cementiri al sud de la capital egípcia, El Caire. Alguns dels sarcòfags segellats i colorits, que van ser enterrats fa més de 2.500 anys, contenien mòmies embolicades en tela.Les troballes corresponen a la dinastia ptolemaica, que va governar Egipte des del 320 aC fins al 30 aC i des del final del període, entre el 664 i el 332 aC, i ara es mostren en una exposició improvisada als peus de la famosa piràmide esglaonada de Djoser a Saqqara.El descobriment a la famosa necròpolis és l'últim d'una sèrie de troballes arqueològiques a Egipte. Des del setembre, les autoritats d'antiguitats van revelar almenys 140 sarcòfags segellats, amb mòmies a la majoria d'elles, a la mateixa zona de Saqqara.Els arqueòlegs egipcis van trobar altres espais plens de taüts, daurats, ben pintats i ben decorats. El lloc de Saqqara forma part de la necròpolis de l'antiga capital egípcia de Memfis, que inclou les famoses piràmides de Gizeh, així com piràmides més petites a Abu Sir, Dahshur i Abu Ruwaysh.Les ruïnes de Memfis van ser declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO als anys setanta.