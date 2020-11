Condemnes de fins a 15 anys de presó a la 'trama Gürtel'

L'Audiència Nacional conclou que l'adjudicació del contracte per la visita del Papa a València el 2006 va ser fraudulenta

L'Audiència Nacional ha condemnat a fins a 15 anys de presó a la 'trama Gürtel' per la visita del Papa Benet XVI a València el juliol del 2006. La sentència, feta pública aquest dimecres, conclou que l'adjudicació al Grup Correa del contracte dels serveis de pantalles, so i megafonia per l'esdeveniment va ser il·legal i va implicar un sobrecost de 3,2 milions d'euros per a l'erari públic. En una resolució de 556 pàgines, la secció segona de la Sala Penal condemna a 19 dels 23 acusats per delictes de prevaricació, malversació i frau a l'administració pública així com falsedat documental o blanqueig.