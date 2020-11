Actualitzada 25/11/2020 a les 14:47

Brussel·les veu possible que la vacunació contra la covid-19 comenci abans de finals d'any. «Els primers ciutadans europeus podrien ser vacunats abans de finals de desembre», ha dit aquest dimecres la presidenta de la Comissió Europea, Úrsula Von der Leyen. A l'espera que alguna de les candidates demani l'autorització provisional a l'Agència Europea del Medicament i que el regulador li doni el vistiplau, la CE ja demana als estats que preparin la «logística» per distribuir milions de dosis. «És el nostre bitllet per sortir d'aquesta pandèmia», ha assegurat Von der Leyen.