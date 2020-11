Una estudiant d'infermeria denúncia que les companyes de pis la volen fora per tenir covid

La seva història s'ha fet viral a les xarxes socials

Buenos días a todos menos a las compañeras de piso de Elena Cañizares. — El Jueves (@eljueves) November 23, 2020

Una estudiant d'Infermeria al campus de la Universitat de Castella-la Manxa a Ciudad Real ha denunciat a través de les xarxes socials que les seves companyes de pis li han convidat a marxar-se a casa dels seus pares en confirmar-se que havia donat positiu en covid-19 després de fer-se la prova PCR.L'estudiant Elena Cañizares ha decidit publicar en les xarxes socials aquesta denúncia que s'ha fet viral en les últimes hores.Ha explicat que diumenge es va fer la PCR, perquè està estudiant Infermeria i havia de fer pràctiques, i en conèixer el resultat positiu, li ho va comunicar a les seves companyes del pis que comparteix a Ciudad Real i on diu que viu el 90% del seu temps.Ahir, segons relata en Twitter, els va comentar a les seves companyes, que havien anat als seus pobles a passar el cap de setmana, el positiu, després de la qual cosa, segons sempre el seu testimoniatge, aquestes per videotrucada li van dir que hauria d'anar-se'n al seu poble amb els seus pares.Cañizares recorda que els seus pares, de més de 60 anys, tenen una delicada situació perquè el seu pare ha patit un infart i la seva mare pateix d'hipertensió.Les companyes de l'estudiant l'han convidat a anar-se del pis perquè quan elles acabin també la quarantena que han de fer per haver estat juntes puguin tornar al pis, tot això, malgrat que la jove els havia proposat realitzar la quarantena sense sortir de la seva habitació, com li havia recomanat la rastrejadora que va contactar amb ella.La seva decisió, ha indicat a Twitter, no va ser ben rebuda per les companyes de pis, malgrat que els havia comentat que podien conviure utilitzant els llocs comuns com la cuina o el bany sempre amb doble màscara i desinfectant-lo tot després, una decisió que les seves amigues van rebutjar.Les xarxes socials s'han omplert de missatges de suport a l'estudiant contagiada de covid-19 perquè romangui en el pis, al mateix temps que han lamentat l'actitud mostrada per la seva companyes de pis.