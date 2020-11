Troben un monòlit com el de la pel·lícula '2001: Una odissea de l'espai' al desert de Utah

L'estructura, d'uns tres metres d'altura, estava plantada a terra

Funcionaris deUtah (EUA) han descobert un misteriós monòlit metàl·lic en una zona remota i desèrtica, informa el diari The Guardian.L'estructura, d'uns tres metres d'altura, estava plantada a terra, i la seva superfície brillant contrasta amb el color vermell de les formacions rocoses que l'envolten. Va ser descoberta quan l'equip d'empleats del Departament de Seguretat Pública, anava en helicòpter.Per la seva forma i per l'entorn en què ha estat trobada, l'estructura recorda al monòlit que apareix a la famosa escena al principi de la pel·lícula 2001: Una odissea de l'espai, dirigida per Stanley Kubrick.Segons informa The Guardian, el monòlit trobat a Utah ha estat comparat amb les escultures de l'artista John McCracken, que va viure a Mèxic i Nova York fins a la seva mort al 2011.