Més d'un 70% de malalts de covid curats a Wuhan van tenir símptomes després de recuperar-se

Els pacients que havien estat més greus van mostrar una pitjor capacitat pulmonar

Actualitzada 24/11/2020 a les 19:51

Més d'un 70% de pacients de covid curats a la ciutat xinesa de Wuhan van presentar almenys un símptoma de la malaltia després de ser donats d'alta, segons un estudi científic publicat avui pel diari oficial China Daily.L'estudi -que va seguir a 1.733 pacients del virus donats d'alta de l'hospital Jinyintan de Wuhan entre el 7 de gener i el 29 de maig- assenyala que aquest percentatge va patir principalment fatiga, feblesa muscular, dificultats per a agafar la son o ansietat.El temps mitjana de seguiment dels pacients des que van començar a mostrar símptomes va ser de sis mesos, indica l'investigador Cao Bin, vicepresident de l'Hospital d'Amistat Sinó-Japonesa, en un congrés de salut organitzat per l'Acadèmia de Ciències Mèdiques xinesa.El seguiment per a l'estudi es va dur a terme en la clínica per a pacients externs de l'hospital de Jinyintan i tots els participants van ser entrevistats personalment per metges entrenats.El grup va completar una sèrie de qüestionaris i va ser sotmès també a una altra mena de proves, incloent la de caminar durant sis minuts, va explicar Cao.Els resultats van mostrar que, sis mesos després del començament dels símptomes, prop de la meitat dels pacients presentaven almenys un patró no normal en les tomografies automatitzades.Els pacients que havien estat més greus durant l'hospitalització van tendir a mostrar una pitjor capacitat pulmonar i pitjors imatges pectorals, va afegir l'expert.Cao destaca que, sobre la base de l'estudi, els pacients recuperats de covid han de practicar exercici físic regular per a mantenir la salut, evitar el consum d'alcohol o tabac i rebre assessorament psicològic en cas necessari, entre altres recomanacions.La Xina ha registrat des del començament de la pandèmia 86.464 casos de covid, dels quals 4.634 van morir, segons la Comissió Nacional de Salut.Fins avui s'ha realitzat seguiment mèdic a 877.545 contactes pròxims als infectats, dels quals 11.875 continuen en observació.