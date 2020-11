Les tres vacunes espanyoles iniciaran els assajos amb persones a finals del 2021

Els investigadors afirmen que haurem de dur mascareta fins que un alt percentatge de la població estigui vacunada, la qual cosa no passarà al 2021

Tres dels projectes de la vacuna contra la covid-19 que s'investiguen a Espanya preveuen iniciar els seus assajos amb persones, en les seves diferents fases, a finals de 2021, segons han informat aquest dimarts els seus responsables.Els responsables d'aquests tres projectes són Felipe García, líder de la recerca de la vacuna contra la covid-19 coordinada per l'Institut de Recerques Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS); Julià Blanco, de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol, que encapçala un segon projecte de vacuna amb altres centres; i Isabel Sola, codirectora del laboratori de coronavirus del Centre Nacional de Biotecnologia del CSIC.En declaracions a TV3, els tres investigadors han estimat que en el segon semestre de l'any vinent podran iniciar assajos amb humans en diferents fases.La fase 1 comprèn un grup d'entre 20 i 80 persones, en la fase 2 participen centenars de persones i en la 3, milers de persones.En concret, Felipe García ha indicat que el primer trimestre de 2021 s'iniciarà l'assaig en fase 1, que s'espera que pugui arribar a la fase 3 després de l'estiu, mentre Julià Blanco ha precisat que el seu projecte s'espera que comenci la fase 1 a finals del pròxim any.La doctora Sola ha considerat que en les pròximes setmanes s'iniciaran els assajos amb animals i que, si tot va be, es podrà iniciar la fase 2 en el segon semestre de 2021.Els tres investigadors han opinat que les vacunes que ja s'han donat a conèixer de les companyies Pfizer, Moderna i AstraZeneca suposen «les millors notícies possibles» per a combatre la pandèmia, encara que han coincidit a apuntar que es necessita més informació per a saber si faciliten una immunitat duradora, especialment per a les persones grans.No obstant això, Isabel Sola ha indicat que les informacions de què es disposa sobre la seva eficàcia i seguretat «són suficients» i Blanco ha afegit que «són segures i funcionen», per la qual cosa la població ha d'estar «tranquil·la» davant la vacunació massiva que es preveu.També han estat d'acord que, malgrat les vacunes, l'estratègia de prevenció de portar la mascareta, rentar-se les mans sovint i mantenir la distància social no podrà abandonar-se fins que un alt percentatge de la població estigui vacunada, la qual cosa no passarà en tot l'any que ve.