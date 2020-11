La vacuna russa Sputnik V té una eficàcia de més del 95% i costarà menys de 10 dòlars

La primera partida arribarà als clients al gener de 2021

Actualitzada 24/11/2020 a les 13:19

La vacuna russa Sputnik V va mostrar 42 dies després de la primera dosi una eficàcia de més del 95% i costarà menys de 10 dòlars la dosi, segons han informat avui en un comunicat el Centre Gamaleya i el Fons d'Inversions Directes de Rússia (FIDR).Segons les dades preliminars de la segona anàlisi, l'eficàcia de la vacuna russa després de 28 dies és del 91,4%. Sobre aquest tema, les anàlisis clíniques van mostrar, per a una eficàcia del 91,4%, un total de 39 infectats, entre els quals figuren els voluntaris que van rebre placebo (31) i aquells que van rebre la vacuna (8).En total, 14.095 voluntaris van rebre la vacuna i 4.699, el placebo, segons la nota oficial. Actualment, 40.000 voluntaris participen en la fase tres, dels quals més de 22.000 van ser injectats amb la primera dosi i 19.000 van rebre tant la primera com la segona. Durant les anàlisis els experts russos no han detectat reaccions adverses «imprevistes» a la vacuna entre els voluntaris.El FIDR va destacar que el preu, menys de 10 dòlars per una dosi, és dues vegades menor que les vacunes que utilitzen mRMA, és a dir les estatunidenques Moderna i la Pfizer.A més, Rússia ha llançat ja la producció de la vacuna deshidratada, segons la tecnologia de liofilització, la qual cosa facilitarà notablement el seu transport a mercats internacionals, incloses regions de difícil accés i altres amb climes tropicals.La primera partida de la Sputnik V per al mercat exterior arribarà als clients al gener de 2021 sobre la base dels acords ja subscrits amb socis estrangers.