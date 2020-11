Els casos de covid-19 al món són ja 58,7 milions, però la corba global comença a baixar

Estats Units encapçala la llista de casos absoluts amb 12,1 milions de positius

Actualitzada 24/11/2020 a les 18:20

El món ha registrat 542.000 nous casos de covid-19 que han elevat el total de la pandèmia a 58,7 milions, encara que la gràfica de nous contagis d'aquesta setmana mostra una certa tendència a la baixa després de dos mesos d'ascensos impulsats sobretot per la segona onada a Europa.La gràfica que es manté amb tendència ascendent és la de morts diaris, 7.800 en les últimes jornades per a deixar el total des de l'inici de la pandèmia en 1,38 milions.Amèrica ha arribat avui als 25 milions de contagis, mentre Europa suma 17 milions, el sud d'Àsia 10 milions i Orient Mitjà 3,8 milions.El continent americà ha sobrepassat avui mateix les 700.000 morts, enfront de les 378.000 a Europa, 159.000 a Àsia Meridional i gairebé 100.000 a Orient Mitjà.La gràfica de casos diaris mostra una tendència descendent al continent europeu i Orient Mitjà, però es manté estable tant a Amèrica com a l'Àsia Meridional.Per països, els Estats Units encapçala la llista de casos absoluts amb 12,1 milions de positius, seguit de l'Índia (9,1 milions), el Brasil (6 milions) i Rússia, que amb 2,1 milions ha tornat a superar a França com el quart país més afectat i un dels que encara mostren una corba en ràpid ascens.Els segueixen França (també amb 2,1 milions de casos), Espanya i Regne Unit (1,5 milions) i Itàlia (1,4 milions), els quatre amb corbes en dents de serra que semblen haver arribat al pic de la seva segona onada però encara descendeixen amb lentitud.A continuació es presenten quatre països llatinoamericans que a mitjans d'any es trobaven en les primeres posicions de la llista: l'Argentina (1,3 milions de casos), Colòmbia (1,2 milions), Mèxic (un milió) i el Perú (949.000 positius).Els pacients recuperats són més de 41 milions i els casos en estat greu o crític ascendeixen a 103.000, un 0,6% del total encara actius.