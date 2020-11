El rei emèrit amagava milions d'euros en accions d'empreses de l'Íbex-35 en comptes suïssos

La Fundació Zagatka va aconseguir beneficis amb el títols d'una desena de companyies, segons 'El Confidencial'

El rei emèrit d'Espanya, Joan Carles I de Borbó, amagava milions d'euros en accions d'empreses de l'Íbex-35 en diferents comptes suïssos, segons publica aquest dimarts 'El Confidencial' a partir de documents sobre la presumpta fortuna de l'exmonarca als quals afirma haver tingut accés. En concret, els títols, d'una desena de companyies que formen part del selectiu borsari madrileny, eren gestionades per la Fundació Zagatka, la mateixa que, presumptament, va amagar el cobrament de les comissions per l'AVE a la Meca que el Borbó va rebre de l'Aràbia Saudita. Segons el digital, la fundació, creada el 2003 per un cosí de l'aleshores rei espanyol, va fer compres i vendes milionàries d'accions de les companyies i va aconseguir grans beneficis.